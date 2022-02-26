Российское судно перехвачено в проливе Ла-Манш, передает РИА «Новости». со ссылкой на местные средства массовой информации, которые приводят данные французской Морской префектуры.

«Российское судно перехвачено в проливе Ла-Манш», — говорится в сообщении Морской префектуры.

По предварительным данным, судно перевозило автомобили в Санкт-Петербург. Сейчас оно перенаправлено в город на севере Франции Булонь-Сюр-Мер.

Ранее 25 февраля танкер-химовоз, шедший под молдавским флагом, подвергся обстрелу в Черном море. Как сообщается, находившийся в нейтральных водах Черного моря (46°22.221'N, 031°07.095'E) танкер Millenial Spirit был поражен снарядом.

На борту судна произошел пожар, оборудование и спасательные шлюпки были уничтожены. Экипаж, состоящий из граждан России, покинул танкер в спасательных жилетах. В настоящее время близлежащие корабли ведут спасательные работы. Про стрелявшую сторону информация не приводится.