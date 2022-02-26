Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить недостоверные данные об операции на Украине

Роскомнадзор потребовал у 10 российских СМИ удалить «недостоверную» информацию о российской военной операции на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В РКН сообщили, что на сайтах изданий «Эхо Москвы», «Медиазона» (организация включена Минюстом в список иноагентов), «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов), «Новая газета», New Times и других размещена информация об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины, которая «не соответствует действительности». В случае неудаления этих сообщений СМИ грозит блокировка, добавили в РКН.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что начали частично ограничивать доступ к социальной сети Facebook. В публикации отмечается, что в отношении Facebook с 25 февраля принимаются меры частичного ограничения доступа.

В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с решением Генпрокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа.