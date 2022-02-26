Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В МИД прокомментировали разрыв дипотношений между Микронезией и Россией 13:11
Пушилин заявил о возможных обстрелах из «Градов» со стороны Украины 13:09
Финский журналист рассказал, что «Йокерит» может стать банкротом 13:01
В Госдуме рассказали, почему украинские военные складывают оружие 12:58
Медведев сообщил, что у него и членов семьи нет иностранных счетов и имущества... 12:48
ЛНР предупредила украинских националистов о ликвидации за преступления против... 12:45
Губерниев ответил на нападки норвежцев: без Большунова лыжи сраные 12:37
Захарова вспомнила стихотворение Тютчева, описывая обстановку в мире 12:35
Медведев назвал приостановку членства РФ в Совете Европы «поводом хлопнуть... 12:31
Медведев назвал санкции против РФ признаком «политической импотенции» 12:22

Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить недостоверные данные об операции на Украине

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
«Газета.ру»

Роскомнадзор потребовал у 10 российских СМИ удалить «недостоверную» информацию о российской военной операции на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В РКН сообщили, что на сайтах изданий «Эхо Москвы», «Медиазона» (организация включена Минюстом в список иноагентов), «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов), «Новая газета», New Times и других размещена информация об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины, которая «не соответствует действительности». В случае неудаления этих сообщений СМИ грозит блокировка, добавили в РКН.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что начали частично ограничивать доступ к социальной сети Facebook. В публикации отмечается, что в отношении Facebook с 25 февраля принимаются меры частичного ограничения доступа.

В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с решением Генпрокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть