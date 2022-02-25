Украина переводит порты под усиленную охрану

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на время действия военного положения в стране все порты будут переведены на усиленную охрану, передает ТАСС.

По его словам, кабмин установил уровень охраны «3» в морских и речных портах Украины, портовых средствах, судах, которых имеют право плавания под государственным флагом Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

На Украине ввели военное положение. Мэр Киева Виталий Кличко объявил о вступлении столицы в «фазу обороны».

На фоне сообщений о взрывах на территории Украины в Минобороны РФ подчеркнули, что по городам Украины удары не наносятся.