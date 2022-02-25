Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Боррель: в новом черном списке Евросоюза 26 россиян 21:48
МИД России, ДНР и ЛНР обменялись верительными грамотами 21:40
Mercedes-Benz приостановил отгрузку новых автомобилей в Россию 21:40
Колосков объяснил, что может заставить УЕФА поменять решение об играх вне России 21:39
Союз журналистов раскритиковал санкции против российских СМИ 21:39
СМИ: Зеленский заявил лидерам ЕС, что они могут видеть его живым в последний раз 21:28
Депутат Майданов заявил, что Россия «не держится» за Евровидение 21:26
Джонсон призвал НАТО отключить Россию от SWIFT 21:26
Боррель: ЕС решил ввести санкции против Путина и Лаврова 21:21
В Минспорта отреагировали на решение МОК о переносе соревнований... 21:16

Украина переводит порты под усиленную охрану

Премьер-министр Украины Шмыгаль сообщил об усилении охраны морских и речных портов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба Кабмина Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на время действия военного положения в стране все порты будут переведены на усиленную охрану, передает ТАСС.

По его словам, кабмин установил уровень охраны «3» в морских и речных портах Украины, портовых средствах, судах, которых имеют право плавания под государственным флагом Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

На Украине ввели военное положение. Мэр Киева Виталий Кличко объявил о вступлении столицы в «фазу обороны».

На фоне сообщений о взрывах на территории Украины в Минобороны РФ подчеркнули, что по городам Украины удары не наносятся.

Все новости на тему:
Кризис на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть