Самолет вылетел из киевского аэропорта на фоне данных о не вышедшем на связь Зеленском

В пятницу из аэропорта Жуляны под Киевом вылетел неизвестный самолет, несмотря на режим закрытого неба над Украиной, сообщает РИА «Новости».

Агентство отмечает, что неизвестное неопознанное воздушное судно покинуло столицу на фоне информации о том, что президент Украины Владимир Зеленский не вышел на связь с премьер-министром Италии Марио Драги.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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