Спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке в Киеве

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о том, что пожар в многоквартирном доме в Киеве удалось ликвидировать, а жильцов успешно эвакуировали, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства в Facebook.

«В 5.37 горение двух очагов в многоэтажном жилом доме по ул. Кошица 7А ликвидировано на площади 100 квадратных метров. Спасены 20 человек, пострадали 8 человек и эвакуированы 150 человек», — указано в сообщении.

Уточняется, что ГМЧС привлекли к работе 72 человека и 12 единиц техники.

Ранее стало известно о том, что утром, 25 февраля, в украинской столице прогремело несколько взрывов. По информации местных СМИ, они были слышны в 4:22 (5:22 мск) в Печерском и Голосеевском районах, на Позняках и в районе Троещины в Киеве. Там раздалось шесть взрывов. Позднее СМИ сообщили, что в многоэтажном жилом доме на юге Киева при попадании неизвестного объекта произошел пожар.