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Правительство Молдавии: прекращено движение поездов между Кишиневом и Одессой

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Правительство Молдавии сообщило о прекращении движения поездов между Кишиневом и Одессой. Об этом говорится в сообщении на странице молдавского правительства в социальной сети Facebook.

В сообщении уточняется, что 24 февраля 2022 года в 21:00 (22:00 мск) премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица созвала Комиссию по чрезвычайным ситуациям. Было принято решение с 24 февраля 2022 прекратить движение поездов по маршруту Одесса — Кишинев.

При закрытии воздушного пространства исключения сделают для выполняющих рейсы по перебазированию с Украины в аэропорты других стран гражданских воздушных судов, коммерческих грузовых и почтовых рейсов, а также гуманитарных рейсов.

Парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней из-за ситуации на Украине.

В рамках внутренней политики, власти страны смогут легально запрещать любые массовые собрания, вводить цензуру и создавать военизированные группировки.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну объявил о закрытии воздушного пространства страны.

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