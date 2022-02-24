Экс-депутата отправили в СИЗО за убийство бывшей жены

В Челябинской области арестовали 32-летнего мужчину, который застрелил экс-супругу на железнодорожной станции в Карталах и ранил мастера. Об этом сообщает издание Znak.com со ссылкой на аппарат судьи Оксаны Весниной.

Инцидент произошел 21 февраля 2022 года. 35-летняя Елена Швец работала приемосдатчиком на железной дороге. Ее экс-супруг, по предварительным данным, ворвался в здание дистанции погрузочно-разгрузочных работ.

Он застрелил женщину-приемосдатчика и тяжело ранил мужчину-железнодорожника. Подозреваемого задержали в тот же вечер. Им оказался житель деревни Полтавка Николай Швец, бывший супруг убитой.

Сперва мужчина выстрелил в спину своей бывшей жены, а затем в голову. На звуки выбежал мастер, стрелок ранил его в челюсть и ключицу. На станции в тот день был и третий сотрудник — ему удалось спрятаться за металлическим щитом, по которому стрелявший открыл огонь. После этого нападавший уехал на своем автомобиле домой, пишет портал «Первый областной».

Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство (часть 1 статьи 105, часть 3 статьи 30 пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ), в отношении него выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Основная версия преступления — ревность.

По данным СМИ, Швец является заместителем председателя совета депутатов Полтавского сельского поселения Карталинского района.