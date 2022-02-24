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Посольство Украины в Москве прекратило прием граждан

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Посольство Украины в Москве прекратило прием граждан, сообщает РИА «Новости».

По словам корреспондента агентства, к открытию диппредставительства в 09.00 мск у входа в здание собралась небольшая очередь. Представитель посольства вышел к собравшимся и заявил, что в ближайшее время приема не будет, в том числе для тех, кто по записи.

На вопрос, как попасть на прием, дипломат предложил позвонить на горячую линию посольства или дождаться информации на сайте.

Днем ранее МИД Украины опубликовал обращение к своим гражданам с просьбой покинуть Россию и воздержаться от поездок на территорию РФ, поскольку из-за кризиса оказание консульской помощи может быть ограничено.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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