Россиян предупредили о необратимом последствии COVID-19

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Вирусолог Чумаков: COVID-19 может привести к прекращению работы почек

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, вирусолог, профессор Петр Чумаков рассказал, что коронавирус может привести к прекращению работы почек у людей с хроническими заболеваниями этого органа. Об этом сообщает URA.RU.

«Почки могут поражаться. Особенно это опасно для людей с хроническими почечными проблемами. Например, когда есть камни, кисты большие, поликистоз, когда много разных кист, полных жидкости. Любое воспалительное заболевание в почках грозит очень серьезными последствиями, вплоть до того, что почка просто перестанет функционировать. Тогда человеку понадобится диализ. Это действительно очень серьезно для почечных хроников. Надо особенно беречься, так как это может привести к необратимым последствиям», — рассказал Чумаков.

По словам иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова, почки быстро выходят из строя под влиянием коронавируса, ведь это связано с особенностями сосудистой системы.

Ранее Чумаков заявил, что коронавирусной инфекции легче всего проникнуть в организм человека через нос.

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