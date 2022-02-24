Россиянам рассказали, сколько может длиться постковидный синдром

Вирусолог, инфекционист Николай Малышев рассказал, что восстановление организма после столкновения с коронавирусом может занять несколько лет. Об этом сообщает URA.RU.

«Мы только два года работаем с коронавирусом. И все больше новых свидетельств о том, что это может быть очень долгий процесс восстановления. В одних случаях оно происходит быстрее. Но люди, особенно пожилого возраста, или у которых значительные фоновые заболевания, восстанавливаются очень долго. Сейчас уже есть наблюдения, что два года прошло, а у них еще сохраняются нарушения. Это говорит о том, что лучше привиться, чем переболеть», — рассказал инфекционист.

По словам иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова, существует ряд факторов, которые будут влиять на состояние иммунитета после COVID-19. Он отметил, чем тяжелее разнообразие этих проявлений, тем более заметен эффект.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что постковидный синдром может привести к серьезным отклонениям в здоровье, если пациент будет игнорировать его проявления и не обратится за медицинской помощью, а также объяснил можно ли избежать этого недуга.