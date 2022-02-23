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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Эпидемиолог предостерег переболевших COVID-19 от поездок на море

Эпидемиолог Константинов предостерег переболевших COVID-19 от поездок на море

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Научный консультант Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ, директор института клинической медицины и эпидемиолог Дмитрий Константинов рассказал в беседе с RT, сколько времени следует подождать переболевшим коронавирусом россиянам перед тем, как поехать отдыхать на море.

«После любого инфекционного заболевания, в том числе и новой коронавирусной инфекции, отмечается постинфекционная астения в течение двух-трех недель. В этот период организму требуется поддерживающая, укрепляющая терапия», — заявил специалист.

Он подчеркнул, что от поездок к морю в первую очередь следует отказаться пациентам, течение болезни которых было тяжелым или крайне тяжелым. Но даже тем, кто перенес инфекцию в легкой форме, Константинов посоветовал воздержаться от путешествий хотя бы в течение месяца после выздоровления.

Он пояснил, что у постковидного синдрома имеются долгосрочные патологические проявления, которые могут оставаться у переболевшего более трех месяцев после выздоровления.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок посоветовал не летать в жаркие страны, а также в места, путешествия в которые подразумевают длительный авиаперелет, пациентам после COVID-19.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
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