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Нарколог развеял мифы о выходе из похмелья

Психиатр-нарколог Казанцев: лечить похмелье следует не рассолом, а витаминами группы В

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Pixabay

Главный врач клиники «Зависимость24», психиатр-нарколог Алексей Казанцев в разговоре с «Лентой.ру» опроверг эффективность рассола и пива в качестве лекарств от похмелья.

По словам врача, во всех рассолах содержится много соли, которая будет удерживать воду в организме и мешать выводу токсинов, тем самым провоцируя обезвоживание. Самым опасным специалист назвал рассол на маринаде, так как тот содержит уксусную кислоту, которая сама по себе является продуктом полураспада алкоголя.

Также нарколог опроверг мнение, что прийти в себя можно, снова употребив алкоголь.

«Ни в коем случае нельзя опохмеляться. Никакого «подобное подобным» и «клина клином», потому что это приведет к дальнейшему употреблению и росту количества недоокисленного алкоголя», — объяснил он.

Эксперт объяснил, что спастись от похмелья лучше всего помогут витамины группы B, а также аскорбиновая кислота в любых проявлениях и абсорбирующие препараты.

«Энтеросорбенты хорошо помогают, если вы принимаете их до, во время и после застолья. Кто-то любит активированный уголь из расчета одна таблетка на десять килограммов веса», — рассказал специалист.

Также он порекомендовал употреблять минеральную воду с высоким содержанием щелочи для восстановления водного электролитного баланса. Выйти из похмельного состояния поможет обычная прогулка для улучшения кровотока, жирные горячие супы, при отсутствии проблем с поджелудочной железой и печенью и контрастный душ, для людей, у которых нет проблем с сердечно-сосудистой системой.

«Пять секунд под теплой водой, потом пять под холодной водой», — отметил Казанцев.

Но самым эффективным способом избавится от негативных последствий употребления алкоголя — не злоупотреблять им.

«Рекомендованное количество крепкого алкоголя для мужчин составляет четыре дозы по 30 миллилитров, для женщин в два раза меньше. Соответственно, для вина это четыре порции по 130-140 миллилитров, пива — 330 миллилитров», — рассказал он.

Ранее диетолог из Нью-Йорка поделилась рецептом лимонада против похмелья.

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