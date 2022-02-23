В Минздраве рассказали об осложнениях у переболевших COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в эфире телеканала «Россия 24», что почти половина переболевших COVID-19 страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Это и нарушение ритма, это всевозможные миокардиты, это и относящиеся, в том числе, к осложнениям, связанным с тромбообразованием. Что очень важно, риск повышенной смертности у пациентов, имеющих хронические сердечно-сосудистые заболевания, возрастает до 5-7 раз», — сказал Мурашко.

Поэтому он призвал всех пациентов, которые жалуются на проблемы с сердцем — «перебои, тяжесть, утомляемость повышенная, снижение толерантности к физической нагрузке, — обратиться за медицинской помощью к специалистам.

Ранее Мурашко рассказал, что в России циркулируют два штамма коронавируса — «омикрон» и «дельта». А их соотношение составляет 1 к 2.