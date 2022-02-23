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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Минздраве рассказали об изменении подхода к лечению «омикрона»

Мурашко предупредил россиян о высоком риске заболеть более тяжелой «дельтой»

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в эфире телеканала «Россия 24», что в России циркулируют два штамма коронавируса — «омикрон» и «дельта» — их соотношение составляет 1 к 2.

«Есть риск заразиться и более тяжелым штаммом, он сегодня высокий присутствует» — сказал он.

Мурашко также отметил, что в настоящее время около 190 тыс. человек в РФ госпитализированы с COVID-19.

«Абсолютное число пациентов, попадающих на койки интенсивной терапии, в абсолютном числе растет также, потому что количество пациентов заболевших все-таки высокое», — отметил министр.

По его словам, врачи поменяли протоколы лечения «омикрон»-штамма коронавируса, поскольку ряд препаратов оказался менее эффективен при этом варианте инфекции. В настоящее время планируется ввести новую версию методических рекомендаций, которая обобщает опыт мировой практики борьбы с COVID-19.

Ранее Мурашко рассказал, что переболевшие «омикроном» сталкиваются с нарушением слуха, обоняния, а также с проблемами, связанными с нервной системой.

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