Мигрантов начнут высылать из России за пьяное вождение

В МВД России предложили высылать из России иностранцев в рамках административной ответственности и за миграционные, и за другие «серьезные» правонарушения. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о новом проекте КоАП.

Мигрантов планируют высылать из Российской Федерации за нарушения правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, а также преступления коррупционной направленности.

Сообщается, что соответствующий законопроект уже подготовлен.

Пьяное вождение и коррупцию в кодексе отнесут к «грубым» правонарушениям. Туда же войдут преступления экстремистской, террористической направленности, правонарушения в сфере оборота оружия, наркотиков, посягающие на общественную безопасность или правопорядок в общественных местах.

Ранее сообщалось, что по мнению президента Владимира Путина, эффективность борьбы с экстремизмом связана с миграционной сферой. Политик призвал высылать приезжих за «любые проявления экстремизма» и «незаконную трудовую деятельность». В России рады всем, кто соблюдает законы и уважает культуру, подчеркнул при этом глава государства.