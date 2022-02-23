В Роспотребнадзоре сделали заявление по «дельтакрону» в России

Штамм «дельтакрон» в настоящий момент в России не обнаружен. Об этом сообщила глава научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина, передает РИА Новости.

Эксперт также указала, что на данный момент информации об этом варианте коронавируса еще очень мало, даже оценить его опасность пока нельзя.

«Данных о нем мало, поэтому однозначно ответить на вопрос, какую опасность он представляет, нельзя», — уточнила ученый.

Черкашина добавила, что скорее всего свойства нового штамма будут определяться мутациями в S-белке, отвечающими за заразность и способность к проникновению вируса в клетку. По ее словам, есть большая вероятность, что этот вариант будет очень похож на «омикрон».

В Великобритании был выявлен новый гибридный штамм COVID-19, который получил название «дельтакрон». Ученые считают, что он получился путем скрещивания «дельты» и «омикрона».

Ранее сообщалось, что уже месяц в пробах, которые доставляются в НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора из всех регионов России, наблюдается одинаковое соотношение штаммов «дельта» и «омикрон». Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказала главный научный сотрудник НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Елена Ильина. Она объяснила, почему кислородотерапия способствует развитию госпитальной пневмонии, и оценила эффективность препаратов от COVID-19.