Названо запрещенное действие после контакта с больным COVID-19 или ОРВИ

Какие действия не следует предпринимать после общения с человеком, у которого наблюдаются признаки простудного заболевания, указала врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. Эксперт напомнила в беседе с радио Sputnik, что симптомы коронавируса стали напоминать признаки гриппа и ОРВИ.

Занятия спортом являются запрещенным действием после контакта с больным ОРВИ или коронавирусом, заявила специалист. По ее словам, интенсивные физические нагрузки делают организм слабым, а также снижают иммунный статус.

«Если вы были в контакте с больным человеком, то пойти на спортивное занятие — это самое плохое, что можно сделать для вашего организма», — указала Павлова. Врач считает, что физические упражнения в этом случае принесут больше вреда.

Если человек не при каких обстоятельствах не хочет прерывать тренировки, то следует сделать их более облегченными, указали врач.

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