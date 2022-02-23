Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Российский биатлонист рассказал, как он развлекался во время ОИ 03:59
Япония выразила готовность рассмотреть «жесткие меры» против России из-за... 03:52
Экономист объяснил, как санкции Минфина США отразятся на деятельности ЦСКА 03:38
Италия отменила карантин по COVID-19 для туристов из неевропейских стран 03:35
Елистратов: понимал, что Валиева психологически не справилась 03:18
Посольство США на Украине опубликовало мем с историей Киева и Москвы 03:15
Тарпищев рассказал, что нужно Медведеву, чтобы стать первой ракеткой мира 03:03
Совфед одобрил закон о максимальном числе единиц гражданского оружия... 03:00
В МИД Австрии заявили, что «точка невозврата» по Донбассу еще не... 02:53
США увидели в Восточной Европе «российских зеленых человечков» 02:43

Названо запрещенное действие после контакта с больным COVID-19 или ОРВИ

Врач Павлова рекомендовала отказаться от спорта после контакта с больным ОРВИ или COVID-19

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Какие действия не следует предпринимать после общения с человеком, у которого наблюдаются признаки простудного заболевания, указала врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. Эксперт напомнила в беседе с радио Sputnik, что симптомы коронавируса стали напоминать признаки гриппа и ОРВИ.

Занятия спортом являются запрещенным действием после контакта с больным ОРВИ или коронавирусом, заявила специалист. По ее словам, интенсивные физические нагрузки делают организм слабым, а также снижают иммунный статус.

«Если вы были в контакте с больным человеком, то пойти на спортивное занятие — это самое плохое, что можно сделать для вашего организма», — указала Павлова. Врач считает, что физические упражнения в этом случае принесут больше вреда.

Если человек не при каких обстоятельствах не хочет прерывать тренировки, то следует сделать их более облегченными, указали врач.

Ранее заведующая отделением Клинической больницы Медси в Отрадном, руководитель Центра коррекции коморбидных состояний Медси Александра Зыкова рассказала, как восстановится после коронавируса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть