Совфед одобрил закон о максимальном числе единиц гражданского оружия в собственности

Совет Федерации Российской Федерации одобрил закон, устанавливающий максимальное число единиц гражданского оружия, которое разрешается иметь в собственности россиянам. Об этом пишет РИА Новости.

Изменения внесут в ФЗ «Об оружии».

Закон закрепил число единиц гражданского оружия отдельных категорий, если оно не является предметом коллекционирования.

Россиянам можно иметь: пять единиц огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, 10 единиц охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия или охотничьего нарезного оружия — при наличии у гражданина соответствующих прав.

Кроме этого, можно иметь в собственности пять единиц спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом, пять единиц охотничьего метательного стрелкового оружия, два единицы огнестрельного оружия ограниченного поражения, 10 единиц общего количества огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия или охотничьего с нарезным стволом.

Охотничье оружие имеют право получать россияне, имеющие охотничий билет.

Ранее сообщалось, что в Госдуме разработали законопроект о превышение допустимой самообороны в случае угрозы жизни и в целях защиты родственников и близких от нападения лиц, которые незаконно проникают в частную собственность.

Законопроект «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ» отправлен на отзыв в правительство и Верховный суд. Документ в случае утверждения предоставит гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, а также жизни родственников в случае нападения.