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Температура в Москве и области достигла максимума с начала года

Вильфанд: температура в Москве и Подмосковье превысила максимальные с начала года показатели

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Reuters

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что 22 февраля в Москве и Подмосковье была зафиксирована максимальная с начала года температура, передает РИА «Новости».

По данным Гидрометцентра, в Серпухове Московской области зафиксировали 5,7 градуса, а в центре Москвы – 5,6 градуса.

По словам синоптика, 23 февраля тоже ожидается теплая погода, однако будет на градус холоднее.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что зима закончится в Москве в третьей декаде марта.

Такое же мнение выразил и научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил Локощенко. Он отметил, что весна в России в этом году не будет слишком ранней.

Как отметил ведущий специалист российского центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, февраль 2022 года входит в десятку самых теплых за последние 74 года.

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