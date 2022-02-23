В ЛНР сообщили о гибели двух мирных жителей

Представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что два мирных жителя республики погибли при обстреле украинских силовиков. Об этом пишет РИА Новости.

В сообщении говорится, что в 23.35 вооруженные формирования Украины нарушили режим прекращения огня на направлении населенный пункт Золотое-4 — населенный пункт Березовское. Представители ЛНР сообщают, что было применено ПТРК (1 ПТУР).

Снаряд попал в легковой автомобиль — погибли два человека.

Ситуация в Донбассе обострилась. Власти Донецкой и Луганской народных республик заявляют о множестве обстрелов со стороны ВСУ.

Ранее Министерство госбезопасности ДНР сообщило о попытке теракта против бывшего главы минобороны республики Владимира Кононова.