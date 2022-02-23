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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Донецке произошел взрыв

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

В Донецке произошел взрыв, сообщает «Интерфакс».

По предварительной информации, взрыв произошел на территории местного телецентра. Пострадавших нет. Причины произошедшего уточняются.

До этого стало известно о взрыве, произошедшем в Калининском районе Донецка. Как уточнили в Министерстве госбезопасности ДНР, на экс-главу Минобороны Владимира Кононова было совершено покушение.

Обстановка в ДНР и ЛНР в последние несколько дней усугубилась. ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. Руководство республик эвакуировало часть населения в Россию, в частности в Ростовскую область, из-за угрозы украинского вторжения. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация мужского населения.

21 февраля сообщалось о взрыве в районе донецкого аэропорта. 22 февраля замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что на трассе Донецк — Горловка произошел взрыв, в результате погибли три человека.

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