Американский школьник взял пистолет на уроки «для стрельбы в зомби»

Школьник в городе Лоренс в Южной Каролине взял с собой на уроки пистолет, принадлежащий его деду. Как сообщает CNN со ссылкой на местные правоохранительные органы, мальчик сказал, что он ему был нужен «для стрельбы в зомби».

По информации полиции, сотрудники школы отреагировали на ребенка с оружием спокойно и взвешенно, и в скором времени на месте инцидента уже были полицейские, задержавшие мальчика. Уточняется, что школьник не угрожал никому из людей непосредственно, однако, согласно школьному уставу, его отстранят от занятий и ему будет определено дисциплинарное наказание.

«Если у вас есть какие-либо опасения касательно вашего ребенка, пожалуйста, поделитесь ими с учителем, директором. или школьным консультантом в учебном заведении, где он (ребенок — прим.ред.) обучается», — заявила суперинтендант школьного округа Амека Томас.

В декабре прошлого года четыре человека погибли и семеро получили ранения в результате стрельбы в школе в Мичигане.