Почти каждый работодатель разрешает алкоголь на корпоративах

Алкоголь на корпоративах запрещен только в каждой четвертой компании, следует из опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, поступившего в «Газету.Ru».

В 68% российских компаний, организующих мероприятия для персонала, на корпоративах разрешен алкоголь: 22% работодателей позволяют употреблять только легкое спиртное, 46% ничего не имеют против крепких напитков.

На вопрос о том, следует ли запретить алкоголь на корпоративах, подавляющее большинство представителей компаний (85%) ответило отрицательно.

Лишь 3% работодателей говорят необходимости «сухого закона». Причем чаще подобной точки зрения придерживаются в компаниях, где на корпоративах разрешены только легкие спиртные напитки.

Аналогичная тенденция наблюдается и среди опрошенных сотрудников компаний, где проводятся корпоративные мероприятия: запретить алкоголь чаще советуют там, где можно употреблять только слабоалкогольные напитки.

Мужчины о необходимости отказа от алкоголя на корпоративах говорят в два раза чаще женщин. Впрочем, большинство россиян считает, что такие вопросы каждый должен решать сам.

Ранее сообщалось, что чаще всего на корпоративы заказывали блюда грузинской и итальянской кухни.