Россиянам рассказали, в каких городах сложнее всего выбирать отели

Сложнее всего россиянам оказалось найти подходящее место проживания в крупных городах с большим числом предложений, следует из опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившего в «Газету.Ru».

Иногда поиск отеля или апартаментов вызывает трудности у путешественников. С ними сталкивались 48% туристов, 52% всегда легко справляются с выбором. Отвечая на вопрос, в каком городе или природной местности поиск жилья занимал больше всего времени, респонденты часто называли крупные города: Париж, Стамбул, Сочи, Санкт-Петербург и Москву.

Расположение места размещения является главным критерием для 79% опрошенных, для остальных 21% важнее оснащение номера. Роскошный вид из окна в приоритете у 72%, остальные 28% красивому пейзажу предпочтут достойный уровень обслуживания. Рассматривая, что было бы приятнее: бесплатный завтрак или наличие спа, первое выбрали в 68% случаев, а релакс-процедуры важнее для 32% респондентов.

При подборе отеля у многих (88%) вызывают больше доверия отзывы, фотографии на странице объекта размещения набрали только 12% голосов. При поиске варианта проживания 79% пользуются фильтрами, 21% смотрят все объекты и выбирают понравившийся без привязки к каким-либо условиям. Из тех, кто все же ограничивают поиск, 81% делают это по бюджету, 19% — по критерию «звездности» отеля.

Опрос проходил в социальных сетях OneTwoTrip. В нем приняли участие 1370 человек.