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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Заключенный умер сразу после того, как узнал об отмене смертного приговора

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Иранец по имени Акбар скончался от сердечного приступа после того, как узнал, что смертная казнь ему заменена на лишение свободы. Об этом сообщает Middle East Monitor.

Мужчина был арестован восемнадцать лет назад и был признан виновным в запланированном убийстве. Все это время он провел в заключении в ожидании смертной казни. Тем не менее семья жертвы преступника сжалилась над мужчиной и согласилась на смягчение наказания для него, что допустимо согласно уголовному кодексу Ирана.

Как сообщают местные СМИ, мужчина скончался почти сразу «от радости».

В настоящий момент по информации правозащитной организации Amnesty International смертная казнь активно применяется только в 55 территориальных образованиях, к концу 2020 года в мире было 144 государства, в которых отменена смертная казнь. Ранее смертная казнь была полностью отменена в Казахстане.

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