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Врач объяснил запах гари после COVID-19

Отоларинголог Лесков: запах гари после COVID-19 связан с поражением слизистой носа

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John Leicester/AP

Врач-отоларинголог Иван Лесков рассказал URA.RU, что запах гари, на который жалуются переболевшие коронавирусной инфекцией, связан с поражением слизистой оболочки носа.

«При коронавирусной инфекции поражаются не нейроны, а поддерживающие эпителии слизистой оболочки носа и мы проходим через аносмию (потеря обоняния — прим. URA.RU) или паросмию (искаженное восприятие ароматов), когда человек чувствует не только запах гари, но и всякой гадости. Это объясняется длительным восстановлением поддерживающего эпителия, так как легче и быстрее всего это происходит в областях, ответственных за восприятие именно неприятных запахов», — сказал он.

Специалист отметил, что нарушение восприятия запахов может быть связано с нервной системой и посоветовал, если не поможет отоларинголог, «пойти к неврологу, чтобы исключить какие-то когнитивные проблемы, то есть депрессии или аналогичные расстройства».

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил в разговоре с изданием, что людям, которые перенесли COVID-19, не стоит два месяцев летать в жаркие страны, а также в места, путешествия в которые требуют длительного авиаперелета.

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Коронавирус 2019-nCoV
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