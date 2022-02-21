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В центре Луганска произошел взрыв

Взрыв произошел у здания представительства ЛНР в Луганске

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Взрыв произошел в центральной части Луганска, у здания представительства самопровозглашенной Луганской Народной Республики, сообщает агентство «Луганскинформцентр».

Уточняется, что на стоянке взорвался автомобиль. Жертв нет, однако ранения получили руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Михаил Филипоненко и его водитель, которые находились в машине рядом со взорвавшимся автомобилем. На месте находятся сотрудники МЧС, МВД и органов госбезопасности.

Ранее в Луганске уже произошло несколько взрывов. Так, 19 февраля стало известно о пожаре после взрыва на газопроводе «Дружба».

До этого в результате взрыва в Донецке был поврежден автомобиль главы Народной милиции ДНР Дениса Синенкова, он не пострадал. 21 февраля сообщалось и о взрыве у донецкого аэропорта.

18 февраля главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на фоне обострения конфликта с Киевом объявили об эвакуации населения, объяснив такую меру угрозой скорого нападения украинских военных. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, донецкие военные ежедневно фиксируют наращивание украинской армией количества летального вооружения, включая реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган, а также американские переносные ракетные комплексы «Джавелин» и «Стингер».

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