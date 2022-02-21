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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В пригородах Луганска прогремели новые взрывы

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Несколько взрывов прогремели в пригородах Луганска, передает РИА «Новости» с места событий.

Данных о разрушениях и пострадавших нет. По данным агентства, в Донецке включилась система оповещения, а звуки взрывов раздаются со стороны северо-востока города.

Ранее украинские силовики рано утром 21 февраля обстреляли жилой дом в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в своем Telegram-канале.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин на фоне нарастающей угрозы боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию. Поезд с беженцами из Донбасса отправился в Воронежскую область из Таганрога в Ростовской области 19 февраля в 20:52 мск. Для прибывших подготовили 42 пункта временного размещения на 4 502 человека.

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