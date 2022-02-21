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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Врач назвала ошибки при восстановлении после COVID-19

Врач Губанова назвала отсроченное лечение и игнорирование постковидного синдрома ошибками

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Врач-терапевт Ирина Губанова заявила, что лечить последствия коронавируса нужно сразу, а обращаться к врачу стоит даже после легкого течения заболевания, сообщает «АиФ».

По словам медика, обследование занимает 1–3 дня, но поможет избежать инсультов, инфарктов, тромбозов и эмболий при постковидном синдроме, а также узнать о возможных рисках.

Губанова рекомендует переболевшим коронавирусом немедленно обращаться к врачу в случае, если пульс ускоряется на 20 или более ударов в минуту, когда человек встает из положения сидя или лежа. Также стоит забеспокоиться в случае, если при нормальном артериальном давлении кружится голова, быстро снижается зрение, появляется слабость или боль в мышцах.

Врач напомнила, что во время COVID-19 часто нарушается функция печени, поджелудочной железы, для восстановления которых рекомендуется перейти на сбалансированное питание с достаточным количеством воды и клетчатки.

Ранее юрист Виктор Андреев рассказал, как россияне могут вернуть часть средств, потраченных на оплату медицинских услуг, в том числе при лечении COVID-19, путем оформления налогового вычета.

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Коронавирус 2019-nCoV
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