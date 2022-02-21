Кремль отверг утверждения США о возможных репрессиях в отношении украинцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг утверждения США о том, что у Москвы якобы есть список украинцев, которые должны быть истреблены или сосланы в лагеря в случае так называемого «российского вторжения».

«Это абсолютная утка, это ложь. Мне известно, что это абсолютный вымысел, такого списка не существует. Это фейк», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в США заявили, что Москва якобы готовит список украинцев, которые должны быть ликвидированы или отправлены в лагеря в случае «российского вторжения». Соответствующее письмо представитель США в отделении ООН в Женеве Батшеба Нелл Крокер направила верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет. При этом прямых доказательств о существовании упоминаемого списка американский дипломат не приводит.

Согласно заявлению, Вашингтон глубоко обеспокоен тем, что из-за «российско-украинской войны» многие люди подвергнутся страданиям, будут нарушены их права. Американская сторона утверждает, что «планы» Москвы, предположительно, будут нацелены на тех, кто выступает против ее действий, в том числе российских и белорусских диссидентов, находящихся на Украине, журналистов и активистов по борьбе с коррупцией и тд..