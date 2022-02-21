Тяжелобольных детей начали эвакуировать из луганской больницы в Россию

Из самопровозглашенной Луганской народной республики начали эвакуировать тяжелобольных детей, сообщает РЕН.

По данным телеканала, утром 21 декабря пятерых детей отправили в Россию из республиканской детской больницы Луганска. Процесс эвакуации происходит на машине скорой помощи.

«Это дети с онкогематологической патологией, с острыми лейкозами и другими формами заболеваний. Это ребенок с опухолью костей, который требует длительного лечения. Еще один ребенок с тяжелейшей патологией почек», — рассказала заведующая луганской больницей.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин на фоне нарастающей угрозы боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию.

Границу пересекли более 53 тысяч беженцев из Донбасса. Большая часть из них находится в Ростовской области, однако эвакуированных также везут в Курскую и Воронежскую области.