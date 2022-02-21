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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Татарстане известный блогер выложил сторис с градусником и умер через несколько часов

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В Набережных Челнах скончался блогер, фотограф пресс-службы городской администрации Ринат Шайхитов. Через два месяца он должен был праздновать 30-летний юбилей. Об этом сообщает агентство «Татар-Информ»

В районе 15:00 мск молодой человек выложил в Instagram фото градусника, который показывал температуру в 39°C. Через несколько часов там же появился пост о смерти Шайхитова.

«Ребята, не звоните, это правда, похороны завтра до обеда, сообщим время», — сообщается в сторис.

Информацию о смерти подтверждает городская администрация. «Всецело разделяем боль невосполнимой потери вместе с родными и близкими. Душевных сил и стойкости вам в эти тяжелые дни», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что причина смерти молодого человека станет известна после экспертизы.

Ранее стало известно, что ютубер из Дании, 22-летний Альберт Дирлунд, сорвался со скалы в Итальянских Альпах, снимая видео для своего канала.

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