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Юрист рассказал, когда можно не платить за вызов мусора

Юрист Захаров: за вывоз мусора можно не платить, если жильцы отсутствуют от пяти дней

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации «СЕНАТОР» Юрий Захаров заявил, что зарегистрированный в жилом помещении, но не проживающий по месту регистрации россиянин имеет право не оплачивать услуги за вывоз мусора. Об этом сообщает «Прайм».

По его словам, если жилец отсутствует в помещении более 5 дней, то он имеет права не платить за вывоз мусора.

«Пункт 52 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 за №354, плата за вывоз мусора рассчитывается из количества граждан постоянно или временно проживающих, имеющих регистрацию по этому адресу, или фактически проживающих там более 5-ти дней, а в случае отсутствия проживающих и зарегистрированных по данному адресу – от количества собственников жилого помещения пропорционально их доли в праве собственности», — пояснил юрист.

Захаров рассказал, что для перерасчета необходимо подать письменное заявление в организацию, которая оказывает услуги по вывозу твердо-бытовых отходов и предоставить документы, подтверждающие нахождение россиянина вне места проживания. Перерасчет должны провести за пять рабочих дней.

В середине 2022 года россиян ждет повышение стоимости коммунальных услуг — больше всего цены поднимутся в Чечне, Санкт-Петербурге и Крыму. Как рассказали «Газете.Ru» юристы, чтобы избежать переплат за некачественные или необязательные услуги, необходимо научиться понимать платежки.

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