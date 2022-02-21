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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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С 21 февраля ковид-сертификат можно оформить по антителам

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

С 21 февраля ковид-сертификат можно будет получить по результатам теста на антитела. Соответствующий приказ Минздрава РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сертификат будет сформирован единоразово при наличии на Едином портале госуслуг информации о результатах проведенного теста на антитела к COVID-19 не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления на портале госуслуг. Тест на антитела может быть сделан в любой лицензированной лаборатории. Сертификат в этом случае будет действовать шесть месяцев с даты получения результатов теста. Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен, сообщили в Минздраве.

Срок действия ковид-сертификата, полученного на основании результатов теста на антитела к коронавирусу, составит 6 месяцев.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что для получения сертификата нет требований об уровне антител к коронавирусу, достаточно, чтобы антитела были.

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