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Появились подробности нападения на композитора Колкера

SHOT: неизвестный, атаковавший Колкера в подъезде, перед этим общался с ним в магазине

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Неизвестный, атаковавший 88-летнего композитора Александра Колкера в подъезде его дома, перед этим общался с ним в магазине. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

По данным канала, незадолго до нападения Александр Колкер пошел в магазин за продуктами, по дороге к нему присоединился молодой мужчина. В ходе разговора выяснилось, что он подробно знаком с биографией композитора, а также много знает про его семью.

«Поклонник» вызвался проводить Колкера до квартиры, после чего в лифте атаковал Колкера.

Ранее сообщалось, что на Колкера напали в подъезде собственного дома. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Александра Наумовича атаковал мужчина, который зашел с ним в лифт. Неизвестный начал душить композитора и ударил его ножом. Колкер смог сам вызвать полицию, от госпитализации он отказался.

Александр Наумович Колкер — советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР. Автор более ста песен, в том числе «Туман», «Дождик», «Парень с Петроградской стороны», «Карелия», «Качает, качает…», «Стоят девчонки», «Опять плывут куда-то корабли», «Весенний Ленинград», «Красивые слова», «Ночной трамвай», «Рябина», «Танцуем пока танцуется» и других. Автор музыки к нескольким кинофильмам.

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