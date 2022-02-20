В МЧС РФ рассказали о ситуации с беженцами из Донбасса

Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что более 53 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР пересекли границу с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«К 19.00 границу пересекли более 53 тыс. жителей двух соседних областей Украины. Они были эвакуированы, вывезены на 142 автобусах в 101 пункт временного размещения», — рассказал Чуприян.

Он подчеркнул, что более 60% прибывших в пункты временного размещения – это дети. По словам Чуприяна, основная задача сейчас – создание максимально комфортных условий для их проживания.

«За каждым ПВР закреплены ответственные должностные лица, как по линии МЧС России, так и других ведомств, поэтому мы имеем полную картину их бытовых условий и их потребностей», — отметил врио главы МЧС РФ.

Он добавил, что среди беженцев было сделано уже более 700 ПЦР-тестов, среди них были выявлены и положительные результаты. Чуприян подчеркнул, что их количество незначительно – около 30 штук. Все пациенты с положительными тестами были госпитализированы, а медицинское учреждение для них уже организовано.

Врио главы МЧС РФ отметил, что в общей сложности за медицинской помощью обратились 419 беженцев, из них 74 ребенка.

Ранее Чуприян провел оперативное совещание в Ростове-на-Дону, в ходе которого поручил определить, какие еще регионы готовы принимать беженцев из Донбасса.