Уролог заявил, что половина российских мужчин страдают эректильной дисфункцией

Врач-уролог, доктор медицинских наук Ника Ахвледиани заявил, что половина российских мужчин страдают эректильной дисфункцией. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, чаще всего мужчины страдают тремя урологическими заболеваниями: в их числе раннее семяизвержение, которое встречается у 30% мужчин.

«Второе — это эректильная дисфункция, ее раньше называли импотенцией. Суммарно в мире страдают около 16% мужчин. Но если брать РФ, то у нас, к сожалению, это состояние встречается чаще, чем во всем мире. По данным российских масштабных исследований, нарушение эрекции отмечается почти у половины мужчин, то есть в России это частая болезнь», — сказал он.

Третье наиболее частое заболевание — бесплодие, на которое жалуется около 15% пар. По словам врача, около половины случаев связаны с мужским фактором.

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