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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Власти Абхазии сообщили о готовности оказать помощь Донбассу

Президент Абхазии Бжания заявил о готовности республики оказать помощь Донбассу

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Томас Тхайцук/РИА «Новости»

Абхазия при необходимости готова оказать военную и гуманитарную помощь самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам, следует из заявления президента республики Аслана Бжании.

Глава Абхазии заявил, что в республике с обеспокоенностью следят за происходящими в Донбассе событиями, а резкая эскалация напряженности, которая вызвана действиями украинской стороны, вызывает тревогу.

По словам президента республики, в Абхазии с сожалением констатируют, что Киев демонстрирует отказ от урегулирования конфликта в рамках переговорного процесса.

«Поощряемая западными кураторами, Украина целенаправленно движется к созданию провокации, которая может стать угрозой безопасности во всем регионе. <...> Народ Абхазии, прошедший через суровые тяготы войны, в это трудное время поддерживает жителей Донбасса», — подчеркивается в заявлении.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин на фоне нарастающей угрозы боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию. Поезд с беженцами из Донбасса отправился в Воронежскую область из Таганрога в Ростовской области 19 февраля в 20:52 мск. Для прибывших подготовили 42 пункта временного размещения на 4 502 человека.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев принял решение о введении режима ЧС на территории региона из-за растущего потока беженцев из Донбасса.

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