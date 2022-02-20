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В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве продавщицы секс-шопа

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В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве продавщицы секс-шопа на улице Дыбенко, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Задержанным оказался 30-летний местный житель, проживающий в доме 4/1 по улице Джона Рида.

«Утром 20 февраля оперативники угрозыска задержали его по месту жительства. По предварительным данным, убийство было совершено при ограблении: в квартире задержанного полицейские нашли два предмета из товарного ассортимента магазина», — рассказали в пресс-службе.

Мужчина признался, что специально дождался позднего вечера, чтобы ограбить магазин, однако продавец отказалась проследовать в подсобку и пригрозила нажать тревожную кнопку.

Ранее сообщалось, что убийство произошло вечером 18 февраля. Женщина помогала выбрать клиенту товар, неожиданно во время разговора мужчина достал нож и начал им бить сотрудницу магазина. В результате она получила 12 ножевых ранений, в основном в область живота. После этого преступник взял две коробки с товаром и скрылся.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

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