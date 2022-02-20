Врио главы МЧС заявил, что работа по приему беженцев из Донбасса будет вестись, сколько потребуется

Врио главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что работа по приему беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик будет продолжаться столько, сколько потребуется. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы будем здесь ровно столько, сколько потребует оперативная обстановка», — сказал он.

Чуприян выразил надежду, что здравый смысл и мир возобладают, и беженцы смогут вернуться домой.

По его словам, сейчас обстановка складывается таким образом, что десятки тысяч граждан пересекают границу из соседних областей Украины.

Ранее сообщалось, что в Ростовскую область прибыли более 40 тысяч беженцев из Донбасса.

18 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию гражданского населения. Изначально планировалось, что всех разместят в Ростовской области, однако помощь жителям Донбасса предложили и в других субъектах России.