На Урале пьяный водитель сбил двух сестер-подростков, одна из них погибла

Пьяный водитель автомобиля Opel сбил в Озерском городском округе Челябинской области двух сестер-подростков, которые шли по обочине. В результате инцидента 14-летняя девочка погибла, 16-летняя госпитализирована, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону.

Трагедия произошла 19 февраля вечером на улице Береговой поселка Метлино Озерского городского округа.

«Водитель автомобиля Opel 1967 года рождения совершил наезд на двигавшихся по обочине двух пешеходов — сестер, 2007 и 2005 годов рождения. В результате ДТП младшая от полученных травм скончалась на месте происшествия. Другая девушка с различными травмами доставлена в медицинское учреждение», — указано в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. По данным ведомства, мужчина имеет водительский стаж более 30 лет, в 2022 году привлекался к административной ответственности по статье о превышении скоростного режима.

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