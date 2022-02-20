Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Россия и Белоруссия продолжат совместную проверку сил реагирования из-за ситуации... 13:20
Вратарь сборной России по хоккею назвал решивший судьбу золота ОИ-2022 фактор 13:17
В ЕС заявили о начале нового идеологического противостояния с РФ и КНР 13:15
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве продавщицы секс-шопа 13:05
Ковальчук объяснил, почему пойдет с Жамновым куда угодно 12:58
Врио главы МЧС заявил, что работа по приему беженцев из Донбасса будет вестись... 12:48
Губерниев назвал главного героя и главное разочарование Олимпиады 12:43
Британский премьер заявил о начале «вторжения» России на Украину 12:42
В Луганске включили сирену оповещения 12:29
Тренер сборной Финляндии: финальный матч оказался самым легким на Олимпиаде 12:21

На Урале пьяный водитель сбил двух сестер-подростков, одна из них погибла

Пьяный водитель в челябинском Озерске сбил двух сестер, одна из них погибла

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Прокуратура Челябинской области

Пьяный водитель автомобиля Opel сбил в Озерском городском округе Челябинской области двух сестер-подростков, которые шли по обочине. В результате инцидента 14-летняя девочка погибла, 16-летняя госпитализирована, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону.

Трагедия произошла 19 февраля вечером на улице Береговой поселка Метлино Озерского городского округа.

«Водитель автомобиля Opel 1967 года рождения совершил наезд на двигавшихся по обочине двух пешеходов — сестер, 2007 и 2005 годов рождения. В результате ДТП младшая от полученных травм скончалась на месте происшествия. Другая девушка с различными травмами доставлена в медицинское учреждение», — указано в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. По данным ведомства, мужчина имеет водительский стаж более 30 лет, в 2022 году привлекался к административной ответственности по статье о превышении скоростного режима.

Ранее сообщалось, что в Урюпинском районе Волгоградской области ребенка сбила машина во время катания с горки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть