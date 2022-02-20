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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Ростовскую область прибыли более 40 тысяч беженцев из Донбасса

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Врио главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что более 40 тыс. граждан из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик прибыли в Ростовскую область. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Более 40 тыс. лиц, вынужденных покинуть соседние области, прибыли на российскую территорию. Сейчас они размещены, в основном, в 92 пунктах временного размещения» — сказал он.

Чуприян добавил, что из Донбасса за прошедшую ночь поездами уехали две тысячи человек в Воронежскую и Курскую области.

По его словам, во всех пунктах временного размещения граждан тестируют на коронавирус, пока положительных тестов выявлено не было.

Ранее сообщалось, что еще один российский регион заявил о готовности принять донбасских беженцев.

18 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию гражданского населения. Изначально планировалось, что всех разместят в Ростовской области, однако помощь жителям Донбасса предложили и в других субъектах России.

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