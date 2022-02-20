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Врач перечислила признаки нарушения работы мозга после COVID-19

Невролог Евсютина: COVID-19 может вызвать головные боли, головокружение, слабость, шум в ушах

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Врач-невролог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Юлия Евсютина заявила в разговоре с радио Sputnik, что коронавирусная инфекция может привести к нарушению мозгового кровообращения.

«Основными причинами, которые влияют на повреждение сосудов, являются гипертоническая болезнь, то есть повышение артериального давления, атеросклероз и сахарный диабет. У пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, также усиливаются риски развития сердечно-сосудистых заболеваний», — сказала она.

Специалист уточнила, что нарушения в кровоснабжении мозга бывают острые и хронические. Хронические нарушения, как правило, проявляются через головную боль, головокружение, слабость, шум в ушах, снижение памяти, концентрации внимания и остроты зрения.

При обнаружении таких симптомов следует немедленно обратиться к врачу, подчеркнула Евсютина.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что постковидный синдром может сопровождаться скачками кровяного давления.

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Коронавирус 2019-nCoV
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