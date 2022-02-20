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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Невролог рассказал, что делать при ковидной слабости

Реабилитолог Руденко заявил, что слабость при COVID-19 не стоит «перебарывать»

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Врач Алексей Руденко рассказал, что слабость, которая возникает при заражении коронавирусной инфекцией, спровоцирована застоем венозной крови. Как сообщил агентству ТАСС врач первой категории, невролог, реабилитолог «Клиники инновационных технологий» в Куркино (КИТ), бороться с ней не нужно.

По словам специалиста, движение крови по венам замедляется из-за сильной интоксикации организма. Это в свою очередь приводит к дефициту питательных веществ, в том числе кислорода, в тканях организма. Именно проблемы с движением крови после ковида вызывают слабость — мышцы недополучают питания.

Руденко отметил, что полный покой после коронавируса тоже не рекомендуется. Нужно постепенно наращивать регулярные нагрузки до привычного уровня. Врач посоветовал, если слабость сильно выраженная, начинать с коротких 10-минутных прогулок три раза в день. При возникновении одышки, нагрузку нужно сократить, нон е прекращать занятия совсем.

Сначала нужно, чтобы добиться того, чтобы простые пешие прогулки не вызывали головокружения и одышки. После этого можно перейти к легким кардионагрузкам, следующим этапом уже стать быть силовые нагрузки.
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Ранее россиянам объяснили, как возместить часть расходов на лечение COVID-19. Юрист рассказал, что расходы на диагностику, лабораторные исследования и различные медицинские процедуры можно вычесть из той суммы, которая облагается НДФЛ. В случае, если пациент оплачивал эти процедуры, пока болел коронавирусом, то он может запросить оформление налогового вычета.

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