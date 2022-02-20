Невролог рассказал, что делать при ковидной слабости

Врач Алексей Руденко рассказал, что слабость, которая возникает при заражении коронавирусной инфекцией, спровоцирована застоем венозной крови. Как сообщил агентству ТАСС врач первой категории, невролог, реабилитолог «Клиники инновационных технологий» в Куркино (КИТ), бороться с ней не нужно.

По словам специалиста, движение крови по венам замедляется из-за сильной интоксикации организма. Это в свою очередь приводит к дефициту питательных веществ, в том числе кислорода, в тканях организма. Именно проблемы с движением крови после ковида вызывают слабость — мышцы недополучают питания.

Руденко отметил, что полный покой после коронавируса тоже не рекомендуется. Нужно постепенно наращивать регулярные нагрузки до привычного уровня. Врач посоветовал, если слабость сильно выраженная, начинать с коротких 10-минутных прогулок три раза в день. При возникновении одышки, нагрузку нужно сократить, нон е прекращать занятия совсем.

Сначала нужно, чтобы добиться того, чтобы простые пешие прогулки не вызывали головокружения и одышки. После этого можно перейти к легким кардионагрузкам, следующим этапом уже стать быть силовые нагрузки.

.

Ранее россиянам объяснили, как возместить часть расходов на лечение COVID-19. Юрист рассказал, что расходы на диагностику, лабораторные исследования и различные медицинские процедуры можно вычесть из той суммы, которая облагается НДФЛ. В случае, если пациент оплачивал эти процедуры, пока болел коронавирусом, то он может запросить оформление налогового вычета.