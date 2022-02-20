Гинцбург рассказал о вакцинации детей с антителами

Динектор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил в разговоре с ТАСС, что вакцинация против коронавируса не приводит к негативным последствиям у детей с антителами

«Никаких негативных последствий. Сейчас хорошо известно, что антитела, которые образуются в результате вакцинации, гораздо более долгоиграющие и высокоспецифичные, чем антитела от болезни», — сказал специалист.

Ранее Гинцбург заявил, что назальная вакцина, которая сейчас проходит клинические испытания может заменить «Спутник V», вводимый внутримышечно. В противном случае препараты придется комбинировать.

До этого глава Центра им. Гамалеи сообщил, что тест-система на иммунитет после назальной вакцины уже разработана и зарегистрирована. Тес был создан ранее, но использовался с другой целью, уточнил он.