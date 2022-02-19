Опрос показал резкое увеличение спроса на мужские носки перед 23 февраля

Перед Днем защитника Отечества спрос на мужские носки увеличился в 8,6 раза. Об этом сообщает Life со ссылкой на исследование AliExpress.

Отмечается, что выводы были сделаны на основе продаж российских продавцов, которые осуществлялись на маркетплейсе с 1 по 15 февраля. Самыми заказываемыми оказались однотонные носки с добавлением мериносовой шерсти, стоимость которых не превышает 400 руб. На втором месте находится комплект за 500 руб., состоящий из 10 пар темно-синих хлопковых носков, а на третьем — носки из спандекса за 300 руб.

Популярностью у россиян также пользуются наборы из ста пар однотонных носков, стоимость которых составляет от 2 до 3 тыс. руб. Кроме того, многие готовы потратить до 1,3 тыс. руб. на носки с электрическим подогревом. За комплект из девяти пар хлопковых носков с фразами «Мощный вайб», «Инфа сотка» и «Краш» покупатели готовы заплатить от 900 руб. до 1,4 тыс. руб.

«Перед 23 Февраля пользователи выбирают и модели с забавными принтами. Например, носки с изображением героев любимых мультсериалов 90-х или принтами с кошками и собаками. В топе категории — товары по цене от 150 до 300 руб.», — отмечается в исследовании.

Россиянам также понравились цветные носки с геометрическими принтами: набор из пяти пар обойдется в 1-1,5 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что большинство российских мужчин хотят получить на 23 февраля гаджеты.