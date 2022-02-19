Священник раскрыл смысл кровавых пятен на иконе с надписью «Донецкая» в станице Распопинская

Священник РПЦ и психолог Андрей Лоргус в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал сообщения в соцсетях о появлении красных пятен на иконе «Умягчение злых сердец» с надписью «Донецкая» в храме в Волгоградской области. По его словам, такое явление с духовной точки зрения может означать призыв «остановить войну».

«Кровоточение может значить несколько вещей. Первое — предупреждение людям: «остановитесь, ребята, подумайте о мире, подумайте о жизни, которые могут быть уничтожены вашими деяниями. Остановитесь, подумайте о грехах, покайтесь». Второй вариант — это предупреждение о том, что кому-то угрожает опасность: «Придите на помощь. Сделайте что-нибудь, чтобы защитить тех, кому угрожает беда». Третье возможное понимание этого события — указание кому-то лично на его грех, на его какую-то тайну. Так тоже бывало в истории церкви, когда такие сверхъестественные явления указывают на чей-то грех конкретный. Но это может быть предзнаменованием какой-то катастрофы, пожара, храм распадется, развалится, землетрясение», — сказал он.

По мнению Лоргуса, такое явление на иконе с надписью «Донецкая» может быть связано с событиями, происходящими в Донбассе.

«Может, может быть предупреждение, да, мол «остановите войну». Или это может быть не просто предупреждение о мире, а призыв молиться за мир, чтобы войны не началось. То есть не просто предупреждение, а именно «молитесь, просите Господа, чтобы не было войны», — пояснил он.

По словам священника, точно сказать, что это за явление сможет только комиссия «по освидетельствованию чудесных явлений».

«Что это за явление невозможно сказать по этим фотографиям, по этим сообщениям информационным. Это, конечно, надо видеть, что там произошло, какая она была до, какая после, какого качества. Наверное, будет какая-нибудь комиссия разбираться с этим, что это за явление. У нас есть специальная такая комиссия при московском патриархате — фактически она так и называется «по освидетельствованию чудесных явлений», потому что во все века в церкви как в западной, так и в восточной всегда централизованно оценивали те события, которые происходили, и это было с определенной дисциплинарной рамкой. То есть разбирали, а потом свидетельства давали, даже, скажем, мощи святых или иконы освидетельствованы. Сейчас пока нет никакой информации, что это за явление, сказать ничего нельзя», — подчеркнул он.

Ранее прихожане храма Святителя Николая Чудотворца, расположенного в станице Распопинской Клетского района Волгоградской области, показали видео, на котором видно, как красная жидкость, похожая на кровь, проступила на иконе Божией Матери «Умягчение злых сердец». Эта икона вырезана из дерева, а снизу ее пересекает надпись «Донецкая».

18 февраля главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили эвакуацию граждан, объяснив такую меру угрозой скорого нападения украинских военных.