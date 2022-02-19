Франция призвала своих граждан покинуть Украину

Министерство иностранных дел Франции обратилось к согражданам на Украине с призывом покинуть страну.

«Всем гражданам Франции, чье пребывание в Украине не имеет веских оснований, рекомендуется покинуть страну. Также желательно отложить все поездки на Украину», — сказали в МИД.

Дипломаты отметили, что всем французам на Украине необходимо не посещать северо-восток страны и проявлять повышенную бдительность «в условиях напряженности, создаваемой сосредоточением российских войск и участившимися нарушениями режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения».

Ранее немецкий МИД рекомендовал своим гражданам покинуть Украину. Аналогичная рекомендация была выпущена и МИД Австрии.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что нет ясности, является ли война на Украине «решенным делом».