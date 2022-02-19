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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Зеленский назвал провокацией информацию о разрыве украинских снарядов в Ростовской области

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информация о взрывах украинских снарядов в Ростовской области не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«То, что вчера показали, какие-то снаряды, что они прилетели с нашей стороны, а потом показали, что якобы что-то долетело в Ростовскую область. Это все провокация, это все чистая ложь, нет никаких погибших людей и раненых», — сказал он, выступая на Мюнхенской конференции.

Ранее информацию о разрыве снарядов опроверг и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. При этом он призвал «немедленно провести беспристрастное международное расследование инцидентов», о которых ранее сообщили российские СМИ.

Два снаряда разорвались в Ростовской области в Тарасовском районе. Сообщалось, военнослужащие ВСУ провели недалеко от границы массированные обстрелы с применением тяжелого вооружения.

После этого в Главном следственном управлении Следственного комитета России завели уголовное дело по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны военных Украины. Следователи уточнили, что среди мирного населения в результате обстрела никто не пострадал.

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