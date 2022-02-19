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Следственный комитет РФ возбудил дело о подрыве машины главы Народной милиции

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Сергей Батурин/РИА «Новости»

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту подрыва машины начальника управления Народной милиции ДНР Дениса Синенкова, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по факту покушения на убийство, совершенного группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом.

По информации следствия, 18 февраля неизвестные пытались совершить покушение на начальника управления Народной милиции ДНР, разместив в его служебном автомобиле взрывное устройство. Они подорвали автомобиль, однако осуществили подрыв автомобиля, расположенного на парковке вблизи одного из зданий города. При этом сам Синенков не пострадал, так как находился не в машине.

«Следственный комитет России установит причастных к преступлению лиц и примет все меры для реализации принципа неотвратимости наказания для тех, кто причастен к особо тяжкому преступлению», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее СК РФ возбудил дело из-за разрыва украинского снаряда на территории России.

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